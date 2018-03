Zusammenfassung:

Sorge über Handelskriege schwächt europäische Aktienmärkte

DAX® (DE30 in der xStation 5) nähert sich seinem entscheidenden langfristigen Unterstützungsbereich

Handel der Aktien der Deutsche Bank-Tochter DWS eröffnet

Es ist nicht verwunderlich, dass die europäischen Aktien den Handel am Freitag mit massiven Rückgängen nach der wirklich hässlichen Sitzung in den USA und in Asien begonnen haben. Natürlich werden diese Verluste durch Handelskriegsängste angeheizt, obwohl bisher keine besonderen Details bezüglich der neuen chinesischen Strafzölle veröffentlicht wurden. Trump teilte mit, dass die Details in den nächsten 15 Tagen veröffentlicht werden sollen. Größere Marktbewegungen wie heute werden deswegen jedoch nicht erwartet. Werfen wir einen Blick auf eine technische Analyse des DE30, die einige Bedenken aufwerfen könnte, da der Index sich einer besonders relevanten Unterstützungszone nähert.Der deutsche Leitindex scheint sich langsam aber sicher tiefer in Richtung eines Bärenmarktes zu bewegen. Quelle: xStation ...

