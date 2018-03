Holger Scholze mit der Vorschau auf die wichtigsten Konjunktur- und Unternehmensdaten, die in der Osterwoche, vom 26. bis zum 29. März, auf der Agenda stehen. Dabei werden die Börsianer besonders auf das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den USA sowie die Inflationsrate in Deutschland achten. Zahlen kommen von Commerzbank, Dürr, ElringKlinger, Nordex, Ströer, Aareal Bank, Evotec, MLP, PNE Wind, SMA Solar, Singulus, Vita 34, GFT Technologies, Manz, Nemetschek, Phoenix Solar, Rhön Klinikum, RIB Software, Software AG u.a.