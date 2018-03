Der US-Kongress hat grünes Licht für einen Billionen-Haushalt gegeben. Konservative Republikaner zeigen sich besorgt.

Nach monatelangem Tauziehen hat der US-Kongress den Weg für einen Bundeshaushalt freigemacht und den drohenden Stillstand des Regierungsapparats abgewendet. Senat und Repräsentantenhaus stimmten in der Nacht zum Freitag für einen Etat-Entwurf, der nun an Präsident Donald Trump zur Unterzeichnung geschickt wird. Seine Zustimmung gilt als wahrscheinlich.

Der Haushalt sichert die Finanzierung der Bundesregierung bis Ende September und hat ein Volumen von 1,3 Billionen Dollar. Er sieht große Steigerungen im Verteidigungsbereich vor und auch mehr Mittel für die Grenzsicherung - eines der Lieblingsprojekte Trumps.

Ohne die Einigung in letzter Minute wären am Wochenende in großen Teilen der ...

