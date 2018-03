Bremen (ots) -



Mit einem großen Osterbrunch in Hamburg versueßte Milka am Donnerstag, den 22. Maerz 2018 rund 40 Gaesten die Wartezeit auf das Fest. Jana Ina und Giovanni Zarrella, Cathy Hummels, Verona Pooth, Pietro Lombardi sowie Pressevertreter waren Teil der illustren Runde.



Gemeinsam feierten sie die Rueckkehr des Osterhasen, der drei Wochen zuvor verschwunden war und zum Glueck nun puenktlich zur Festvorbereitung wieder zurueck ist. Milka hatte Osterfans in Oesterreich und Deutschland dazu aufgerufen, den Spuren des Osterhasen zu folgen und ihn zu finden. Die Geschichte um den verschwundenen Osterhasen war eine Idee von Milka, um allen, die Ostern kaum erwarten koennen, die Wartezeit mit einem Osterversteckspiel zu versueßen.



Prominente freuen sich riesig auf Ostern



Besonders froh duerften Jana Ina und Giovanni Zarrella darueber sein, dass der beliebte Hase das Versteckspiel beendet hat: "Unsere Kinder freuen sich bereits unheimlich auf den Osterhasen und natuerlich die Ostereiersuche", so das Promi-Paar. "Fuer uns einer der schoensten Momente mit unserer Familie an Ostern."



Natuerlich wurden die Gaeste bei dem Brunch auch mit den beliebten Milka Osterkreationen verwoehnt. So durften alle einen prall gefuellten Milka Osterkorb mit nach Hause nehmen. Darin enthalten waren unter anderem das Milka Loeffelei Oreo, der Milka Magic Mix Ostern, die kleinen Osterfreunde, eine Auswahl an Pralinés und natuerlich der Mein Lieblingsschmunzelhase in Blau und Rosa. "Ich kann es kaum erwarten, all die sueßen Koestlichkeiten mit meiner Familie an Ostern gemeinsam zu vernaschen", so Cathy Hummels am Ende des Brunchs.



Oster-Tour in Deutschland



Um die Rueckkehr des Osterhasen gebuehrend zu feiern, hat sich Milka auch fuer Endkonsumenten zum Abschluss der großen Oster-Kampagne noch eine zusaetzliche Ueberraschung einfallen lassen. Vom 23. bis 25. Maerz geht der Schokoladenhersteller in Hannover, Essen, Nuernberg, Hamburg, Bonn, Magdeburg und Leipzig auf Oster-Tour. Das Highlight: Eine jeweils fast vier Meter hohe Milka Schmunzelhasen-Figur zum Bestaunen. Spielstationen bieten insbesondere Kindern mit Aktionen wie Hasenohren basteln und Eierfischen jede Menge Spaß. Ein Sampling mit den beliebten Milka Mousse Schmunzelhasen sorgt fuer ein schokoladiges Vergnuegen.



