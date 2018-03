Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Die von den USA eingeräumte Verschonung von den Strafzöllen auf die Einfuhr von Stahl und Aluminium will Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) nutzen, um mit den Amerikanern in einen Gesprächsprozess über strittige Handelsfragen zu kommen. "Es öffnet sich ein Zeitfenster für Gespräche. (...) Wir wollen, dass am Ende der freie Welthandel gestärkt und nicht reduziert wird", sagte der CDU-Politiker in Berlin.

Die Vereinigten Staaten nehmen die Europäer nebst anderen Ländern zunächst bis zum 1. Mai von den Strafbeschlüssen aus. "Wir standen vor der Frage, ob es zwischen den USA und Europa zu einem Handelskonflikt kommt", beschrieb Altmaier die Brisanz der Lage. Durch seine Blitzreise nach Washington hatte er Anteil an den intensiven Bemühungen der Europäer, eine Eskalation zu vermeiden. Gegenleistung hat es seinen Worten nach für das Entgegenkommen der Vereinigten Staaten nicht gegeben.

Die US-Regierung stört sich am hohen Handelsdefizit mit Europa, dringt auf eine Neuverhandlung der seit 1994 gültigen Zollsätze für verschiedenste Produktgruppen und verlangt von der EU, sich stärker gegen China beim Diebstahl geistigen Eigentums und Preisdumpings zu positionieren. Altmaier glaubt, dass die Europäer in der Schonzeit anfangen müssen, mit den Amerikanern Lösungen zu suchen.

Mit Blick auf Chinas unfaire Stahlexporte drohte der Minister mit weiteren Anti-Dumping-Zöllen durch die EU. "Europa hat solche Verfahren in der Vergangenheit immer wieder eingeleitet", betonte er. Nun müsse es im Weltstahlforum dazu kommen, dass die Überkapazitäten im Reich der Mitte rascher abgebaut würden. "Wir wollen, dass diese Gespräche (im Stahlforum) intensiviert und beschleunigt werden", verlangte der Vertraute von Kanzlerin Angela Merkel (CDU).

March 23, 2018

