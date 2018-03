Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (12.56 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.638,40 -0,19% -2,69% Euro-Stoxx-50 3.293,70 -1,63% -6,00% Stoxx-50 2.908,89 -1,16% -8,46% DAX 11.888,76 -1,75% -7,96% FTSE 6.906,34 -0,67% -9,56% CAC 5.086,62 -1,56% -4,25% Nikkei-225 20.617,86 -4,51% -9,43% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 158,76 -5

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,55 64,3 +0,4% 0,25 +7,1% Brent/ICE 69,08 68,91 +0,2% 0,17 +4,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.341,85 1.330,91 +0,8% +10,94 +3,0% Silber (Spot) 16,54 16,43 +0,6% +0,10 -2,4% Platin (Spot) 956,25 950,50 +0,6% +5,75 +2,9% Kupfer-Future 2,99 3,01 -0,6% -0,02 -9,6%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach der phasenweise panikartigen Flucht der Aktienanleger von der Wall Street am Vortag dürfte diese zum Start am Freitag mit weiteren Verlusten aufwarten. Allerdings sehen Marktteilnehmer Stabilisierungschancen für den Handelsverlauf angesichts der technisch als überverkauft eingeschätzten Lage. Der sich immer deutlicher abzeichnende Handelskrieg zwischen den USA und China liefere weiterhin keine Kaufgründe, heißt es. Immerhin dürfte die Abwärtsdynamik deutlich nachlassen. Börsianer sind besorgt über eine Eskalation der jüngsten Handelsstreitigkeiten. Denn China hat schnell auf die Verteuerung seiner US-Exporte reagiert und eine eigene Liste möglicher Strafzölle auf US-Produkte veröffentlicht. Der chinesische Botschafter in den USA, Cui Tiankai, sagte, sein Land werde einen möglichen Handelskrieg "bis zum Ende ausfechten." Investoren suchen ihr Heil daher in den vermeintlich sicheren Häfen, allen voran dem Yen und dem Gold.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

15:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), HV

DIVIDENDENABSCHLAG

Novo Nordisk 4,85 DKK

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 13:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Februar PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: revidiert -3,6% gg Vm; vorläufig -3,7% gg Vm 15:00 Neubauverkäufe Februar PROGNOSE: +4,6% gg Vm zuvor: -7,8% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Schwach - Die Furcht vor einem Handelskrieg zwischen den USA und China setzt Europas Börsen unter starken Abgabedruck. Der DAX fällt dabei auf das Jahrestief zurück. Zölle auf Stahl- und Aluminium-Produkte treten bereits am Freitag in Kraft. Dass die Europäer davon erst einmal ausgenommen sind, ist nur ein schwacher Trost. "Steigende Leitzinsen und Ängste um den Welthandel sind für die Börsen eine gefährliche Mischung", sagt ein Marktteilnehmer. Besonders der DAX als "Export-Index" sei negativ betroffen. Die Commerzbank warnt davor, dass Fehlkalkulationen auf beiden Seiten zu einer Eskalation führen können. Größte Verlierer sind Aktien aus den zyklischen Branchen wie Rohstoffe, Automobil, Chemie und Banken. Einen ungünstigeren Tag für ihr Börsendebüt hätte die Deutsche Bank für ihren Vermögensverwalter DWS kaum wählen können. Der erste Kurs wurde mit 32,55 Euro festgestellt, und damit knapp über dem Ausgabepreis von 32,50 Euro. Aktuell geht die DWS-Aktie auf Xetra bei 32,48 Euro um. Adidas halten sich mit Abgaben von 0,6 Prozent besser als der Gesamtmarkt. Leicht stützend wirken hier starke Geschäftszahlen von Nike. Die Aktien des italienischen Versorgers Enel halten sich nach starken Geschäftszahlen mit Aufschlägen von 0,3 Prozent sehr gut. Im TecDAX brechen RIB Software nach einer Kapitalerhöhung um 14 Prozent ein. Warburg hat die Aktie in der Folge auf "Sell" gesenkt. Bei einer Barposition von 100 Millionen Euro eine 10-prozentige Kapitalerhöhung anzukündigen, befürchten die Analysten.

DEVISEN

zuletzt +/- % Do, 8:03 Uhr Mi, 17.28 Uhr % YTD EUR/USD 1,2343 +0,18% 1,2353 1,2353 +2,7% EUR/JPY 129,60 +0,30% 130,75 130,75 -4,2% EUR/CHF 1,1691 +0,15% 1,1718 1,1719 -0,2% EUR/GBP 0,8741 +0,13% 0,8730 1,1454 -1,7% USD/JPY 105,00 +0,11% 105,85 105,84 -6,8% GBP/USD 1,4121 +0,05% 1,4149 1,4150 +4,5% Bitcoin BTC/USD 8.497,50 -2,5% 9.041,35 9.041,35 -37,8%

Nachdem der Dollar zum Euro am späten Donnerstag mit der Verhängung von US-Strafzöllen auf Importe aus China etwas anzog, zugleich aber der Yen zum Dollar zulegte und von seinem Ruf als sicherer Hafen in Krisenzeiten profitierte, tut sich am Freitag unter dem Strich wenig. Beide Währungspaare tednieren seitwärts. BMI Research hat die Dollarprognose derweil drastisch gesenkt auf 105 von 117 Yen zum Jahresende. Zunehmende weltweite politische Ungewissheiten sind der Grund dafür. Für die Experten der Commerzbank bedeuten die US-Beschlüsse für den Yuan Abwertungsdruck zum Dollar. Das gelte aus ökonomischer Sicht, sofern der Handelsüberschuss Chinas drastisch abnehmen sollte. Und aus politischer Sicht dürften die chinesischen Währungshüter eine Aufwertung ihrer Währung nicht zulassen - als Vergeltung für höhere US-Zölle. Das vorläufige Ergebnis laute folglich, dass der Dollar zum Yuan nach oben tendiere werde.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Sehr schwach - Nach der Verhängung von Strafzöllen der USA gegen Importe aus China und einer ersten Gegenreaktion aus China verzeichneten die Aktienindizes durchweg hohe Verluste. In Tokio brach der Nikkei-Index auf das niedrigste Niveau seit Oktober 2017 ein. Dass die USA für Japan anders als bei anderen Verbündeten keine Ausnahmen bei den verhängten Strafzöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte machten, belastete die Stimmung zusätzlich. "Es stimmt, die Nachricht war zwar seit einiger Zeit schon bekannt, aber die tatsächliche Umsetzung hat den Markt ein bisschen überrascht", meinte ein Devisenexperte von Barclays. Möglicherweise hätten die Marktakteure auch mit einem kleineren Volumen der Maßnahmen gerechnet. Zusätzlich befeuert wurde die Sorge vor negativen Auswirkungen auf die Weltkonjunktur davon, dass US-Präsident Donald Trump einen neuen Sicherheitsberater ernannt hat, der als Hardliner gilt, beispielsweise was das Vorgehen gegenüber Ländern wie Nordkorea und Iran betrifft. Dazu kam als weiterer Belastungsfaktor, dass die US-Notenbank gerade erst die Leitzinsen erhöht hat, und dies im laufenden Jahr möglicherweise noch dreimal wiederholen wird. Gesucht waren in diesem Umfeld sichere Häfen, allen voran der Yen. Er ist so teuer wie zuletzt im November 2016, als Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt wurde. Der starke Yen sorgte zusätzlich für Druck auf die Aktienkurse in Tokio. Bei den Einzelwerten sorgten Tencent in Hongkong für eine zusätzlich Belastung, denn der Kurs des Indexschwergewichts setzte bei hohen Umsätzen seine Talfahrt beschleunigt fort und büßte knapp 4 Prozent ein. Hier belastete vor allem, dass der südafrikanische Großaktionär Naspers 2 Prozent an Tencent verkaufen will.

CREDIT

Weiter deutlich nach oben geht es am Freitag mit den Risikoprämien der Kreditversicherungen (CDS) gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen. Der allgemeine Risikoscheu-Modus wegen der US-Strafzölle bei gleichzeitig steigenden Volatilitäten lässt auch die Preise am CDS-Markt anziehen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Deutsche Wohnen erhöht Dividende und peilt weiteres Gewinnwachstum an

Die Deutsche Wohnen AG zahlt nach einem kräftigen Gewinnzuwachs für das abgelaufene Jahr eine höhere Dividende und strebt für 2018 erneut einen Anstieg des operativen Ergebnisses an. Wie der im MDAX notierte Wohnimmobilienkonzern aus Berlin mitteilte, sollen die Anteilseigner 0,80 Euro nach 0,74 Euro je Aktie im Vorjahr erhalten.

TLG Immobilien erhöht Dividende und erwartet weitere FFO-Zunahme

Die Berliner TLG Immobilien hat dank Verlustvorträgen sowie über den Erwartungen liegenden Mieterlösen deutlich mehr verdient und dabei die Zielvorgabe übertroffen. Den Aktionären will das Unternehmen nun 2 Cent mehr Dividende zahlen. Die Funds from Operations (FFO) - die in der Immobilienwirtschaft gängige Kennziffer für die operative Ertragskraft - kletterten 2017 um gut ein Drittel auf 102,7 Millionen Euro.

Banco Santander will Dividende für 2018 anheben

Die Aktionäre der spanischen Banco Santander SA können sich auf eine höhere Dividende einstellen. Für das laufende Jahre soll die Ausschüttung um 4,5 Prozent auf 0,23 Euro steigen, wie Executive Chairman Ana Botin auf der Hauptversammlung der Bank sagte. Sie soll in vier Tranchen gezahlt werden, drei davon in bar. Bei der vierten haben die Aktionäre die Wahl zwischen einer Bar- und einer Aktiendividende. Für 2019 soll die gesamte Dividende in bar gezahlt werden.

Auch Glaxosmithkline will Pfizer-Gesundheitssparte nicht kaufen

Nach Reckitt Benckiser ist nun auch Glaxosmithkline aus dem Bieterrennen um das Consumer-Health-Geschäft von Pfizer ausgestiegen. Der Londoner Konzern wolle die strategische Weiterentwicklung zwar beschleunigen. Allerdings müssten dabei die finanziellen Kriterien eingehalten werden.

Glaxo erhält EU-Zulassung für Gürtelrose-Impfstoff Shingrix

