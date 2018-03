Frankfurt/Main (ots) -



2017 war ein Boom-Jahr für den Berliner Bürovermietungsmarkt. Mit einem Flächenumsatz von 913.000 m² wurde eine neue Bestmarke erreicht, die Spitzenmiete ist auf ein Rekordhoch von 33 EUR/m² geklettert und die Leerstandsrate ist mit 2 % so niedrig wie in keiner anderen von BNP Paribas Real Estate analysierten Stadt.



Doch was bedeuten diese Rekordwerte: Gibt es überhaupt noch genug freie Büroflächen in der Hauptstadt? Und wenn ja, wo liegen sie? Wie kann der hohe Bedarf gedeckt werden? Was Nutzer wissen sollten und wie sich das Jahr 2018 entwickeln wird, darüber informiert Jan Dohrwardt, Berliner Niederlassungsleiter und Geschäftsführer der BNP Paribas Real Estate GmbH, im Video.



