Der Bundesgerichtshof hat entschieden: In einem als Geschäftshaus deklarierten Gebäude dürfen Räume nicht zu Privatwohnungen umfunktioniert werden.

Räume in einem ausdrücklich als Geschäftshaus deklarierten Gebäude dürfen nicht ohne weiteres in private Wohnungen umgewandelt werden. Das entschied der Bundesgerichtshof (BGH) am Freitag in Karlsruhe. Im vorliegenden Fall ging es um ein Ärztehaus im Raum ...

