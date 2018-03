Die Märkte sind in Bewegung: eine zögerliche Federal Reserve, ein hyperaktiver Donald Trump und ein beginnender Handelskrieg sorgen für Unsicherheit. Der Goldpreis konnte kräftig zulegen und steht nun charttechnisch am Scheideweg. Gelingt der Ausbruch, dürften auch die Goldaktien aus ihrem Dauerschlaf erwachen.

Trump verschreckt die Investoren

US-Handelssanktionen gegen China und Kriegsgelüste gegen den Iran sowie Nordkorea treffen in dieser Woche auf einen angeschlagenen Aktienmarkt. Besser kann es für die sogenannten Goldbugs eigentlich kaum laufen. Doch alles der Reihe nach. Denn für den Start der jüngsten Talfahrt sorgte erst einmal der neue Federal Reserve-Chef Jerome "Jay" Powell. Der erste Jurist an der Spitze der US-Notenbank tat das, was die Märkte eigentlich von ihm erwartet hatten. Doch die Reaktion der Anleger im Anschluss an die Fed-Sitzung am Mittwoch zeigte, dass da vielleicht doch mehr hätte kommen sollen als die bisher geplanten drei Zinserhöhungen in diesem Jahr. Der US-Dollar begab sich auf Talfahrt, der Dow Jones musste abgeben und der Goldpreis legte nach der erfolgreichen Verteidigung der Unterstützung bei 1.309 Dollar kräftig zu.

Hardliner und China-Zölle

Inzwischen ist der Faktor Donald J. Trump dazu gekommen. Vergangene Woche machte der US-Präsident mit Mike Pompeo einen Hardliner aus der CIA-Welt zum Außenminister. Diese Woche folgte nun der Abschuss vom nationalen Sicherheitsberater ...

