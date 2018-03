Liebe Leser,

im Zuge der aktuellen Marktschwäche über so gut wie alle Segmente hinweg ist es eine Seltenheit, Aktien mit relativer Stärke auszumachen. Die UPM Kymmene Aktie gehört klar zu diesen Werten. In den vergangenen drei Wochen konnte sie um ca. 8 % steigen und dabei eine charttechnisch relevante Widerstandszone überwinden, nämlich die obere Trendlinie, die die letzten wichtigen Hochs im Zeitraum 2014-2018 miteinander verbindet. Dabei fielen die Ergebnisse per viertes Quartal 2017 ... (David Iusow)

