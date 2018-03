Liebe Leser, die Märkte befinden sich aus meiner Sicht in ihrer finalen Korrekturphase, in der es bald wieder erstklassige Kaufgelegenheiten für Sie geben wird. "Offizieller" Auslöser sind die Strafzölle, die Donald Trump nun in erster Linie auf China abzielt. China wiederum droht heute gleich mit "Vergeltungsmaßnahmen". Am Ende aber wird man sich natürlich verständigen, da beide Seiten keinen Handelskrieg wollen und auch gebrauchen können. Die Forderungen von Trump in Richtung China sind übrigens ...

