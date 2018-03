Thema heute:

Städter frustriert von Parkplatzsuche

Die Parkplatzsituation in den deutschen Großstädten wird von der überwiegenden Zahl der Autofahrer als schlecht bzw. sehr schlecht eingeschätzt. Vor allem in München haben die Autofahrer Probleme damit, ihr Fahrzeug abzustellen. Damit ist die bayerische Landeshauptstadt zum zweiten Mal in Folge die Metropole mit der problematischsten Parkplatzsituation. Es folgen Köln und Stuttgart.

Das sind Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage von AutoScout24 unter 1.605 Autofahrern in acht deutschen Großstädten. Demnach ärgern sich die Befragten vor allem über zu hohe Parkgebühren, schlecht parkende Autofahrer und zu wenig kostenlose Parkplätze. Im Schnitt geben die Autofahrer im Monat 38 Euro für das Parken aus. Am teuersten parkt man in München und Köln.

Insgesamt 62 Prozent der Autofahrer beschreiben die Parkplatzsituation im Zentrum ihrer Stadt als "schlecht" bzw. "sehr schlecht". Lediglich 15 Prozent bewerten sie als "gut" oder "sehr gut". In München leiden die Autofahrer besonders: Drei Viertel (74 Prozent) vergeben hier die Noten schlecht beziehungsweise sehr schlecht. Ebenfalls schwierig ist die Situation in Köln (72 Prozent), Stuttgart (68 Prozent), Hamburg (65 Prozent), Frankfurt am Main (62 Prozent) und Berlin (61 Prozent). Am zufriedensten sind die Autofahrer in Leipzig (nur 42 Prozent werten mit schlecht/sehr schlecht) und Düsseldorf (55 Prozent). In Leipzig sagen sogar 30 Prozent, dass die Parkplatzsituation gut/sehr gut sei.

Wesentlich besser bewerten die Autohalter die Lage in ihrer Wohngegend. Ein gutes Drittel (35 Prozent) schätzt die Situation hier als sehr gut/gut ein. Etwa genauso viele (37 Prozent) haben aber auch hier Probleme und sagen: Die Parkplatzsituation in meiner Wohngegend ist schlecht bzw. sehr schlecht. Vor allem in Köln (41 Prozent werten mit schlecht/sehr schlecht) und Frankfurt (40 Prozent) müssen Autofahrer offenbar lange suchen, bis sie ihr Fahrzeug abstellen können. In München scheint sich die Lage in den Wohngegenden hingegen zu entspannen: Nur 36 Prozent bewerten diese als schlecht/sehr schlecht. Am besten sieht es auch hier in Leipzig aus: Lediglich 31 Prozent stufen die Parkplatzsituation als negativ ein, 43 Prozent finden sie gut oder sehr gut.



61 Prozent der Befragten beklagen sich über zu hohe Parkgebühren, fast ebenso viele ärgern sich über Autofahrer, die über die Begrenzung ihres Parkplatzes hinausparken. Genauso viele (60 Prozent) erzürnt der Mangel an kostenlosen Parkplätzen. Ebenfalls nervig: Wenn es keine freien Parkplätze gibt (55 Prozent), zu enge Parkhäuser (39 Prozent) und Autofahrer, die einem den Parkplatz vor der Nase wegschnappen (17 Prozent).

