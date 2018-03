Berlin (ots) - Begrünte Städte offerieren ihren Bewohnern so immens viele Vorteile, dass es schlicht erstaunlich ist, dass nicht jeder potenziell mögliche Quadratzentimeter horizontal oder auch vertikal bepflanzt wird. Die Green City Kampagne der Europäischen Kommission soll jetzt alle Bürger Europas und vor allem auch die Baufachleute, Landschaftsarchitekten und Stadtplaner für eine nachhaltige grüne Stadtentwicklung begeistern. Federführend für Deutschland wird der Bund deutscher Baumschulen e.V. (BdB) daran mitwirken.



Gerade in Zeiten rasant wachsender Städte und gleichzeitig stetig aufflammender Diskussionen um verschmutzte Luft und belastenden Feinstaub, um die Auswirkungen des Klimawandels und eine gesunde Umgebung für alle Stadtbewohner belegen zahlreiche Studien, dass eine gute Stadtbegrünung äußerst positive Effekte haben kann. So zeigt z.B. eine aktuelle Studie mit Kindern aus Barcelona, dass das Gehirn bei denen besser funktioniert, die auf dem Land und umgeben von viel Natur aufwachsen. Was läge also näher, als die Natur flächendeckend in die Stadt zu holen, damit auch Stadtkinder von diesen positiven Effekten profitieren können?



Die Begrünung von Städten und Wohnstätten der Bevölkerung kann sich in vielerlei Hinsicht in der Wahrnehmung der Menschen äußern. Aspekte wie die Steigerung der gefühlten Sicherheit oder einer stressreduzierenden Wirkung durch die reine Betrachtung von Grün sind nur einige Beispiele dafür, dass Grün in der heutigen, sich immer schneller drehenden Welt, benötigt werden. Doch wie misst man derartige Effekte?



Wissenschaftler aus der ganzen Welt arbeiten an der verhältnismäßig jungen Disziplin der Naturpsychologie. Bereits 1998 versuchte Alexander Keul die positive Wirkung einer Begehung einer Grünanlage durch Messung des Abbaus des Stresshormons Cortisol im menschlichen Blut nachzuweisen. In eine ähnliche Kerbe schlugen Russ Parsons und seine Kollegen 1998 durch die Messung des Pulsschlages bei Studierenden während einer Autofahrt. Während der Versuchsreihe wurden zur Analyse des vorliegenden Stresslevels der Probanden der Blutdruck sowie die Hautspannung gemessen. Die Straßenumgebung wurde zum Vergleich in ein vegetationsreiches und ein bebautes Umfeld unterteilt. Die Studierenden im vegetationsreichen Umfeld wiesen deutlich geringere Pulsraten auf als die Probanden in der rein bebauten Situation.



So betonte auch Neurowissenschaftler Andreas Meyer-Lindenberg im Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur, dass Grünflächen in der Stadt einen ganz besonderen positiven Faktor für die Befindlichkeit der Leute darstellen und fragt sich, wie die Stadt, auch für die Psyche, gesünder und lebenswerter gemacht werden kann. Kanadische Forscher haben wiederum 2013 nachgewiesen, dass Vorschulkinder, die problemlos Zugang zu nahegelegenen Parks haben, im Durchschnitt schlanker sind als ihre Altersgenossen. Die Wissenschaftler folgerten daraus, dass das Risiko für Übergewicht durch eine sinnvolle Stadtplanung reduziert werden könne.



"Dass sich Bäume und generell eine grüne Umgebung sehr positiv auf das Wohlbefinden auswirken, ist jedem unbewusst wohl schon immer klar gewesen." so Markus Guhl, Hauptgeschäftsführer des BdB. "Und es ist sehr gut, dass das Thema Stadtbegrünung derzeit massiv an Fahrt aufnimmt, denn nachhaltiges Grün in der Stadt ist seit Jahren ein Leuchtturmthema des BdB. Wir freuen uns daher besonders, ab 2018 auch intensiv an der Europäischen Green City Kampagne der CHAFEA (Consumers, Health, Agriculture, Food Executive Agency) der Europäischen Kommission mitzuarbeiten. Bei der Stadtbegrünung kann und sollte jeder mitwirken: sei es beim Anlegen neuer Parks, Baumpflanzungen an den Straßen, Begrünung von Dächern, Wänden, Hinterhöfen und privaten Balkons."



Hintergünde/Quellen: - Studie zu "Kindern aus Barcelona" - https://ehp.niehs.nih.gov/EHP1876/ - KEUL, A. (1998): Fünf psychologische Thesen zu 'Natur' und 'Frei-Zeit'. Integra H1/1998, S.10. - PARSONS, R. (1998): The view from the road: Implications for stress recovery and immunization. Journal of Environmental Psychology 18/1998, S. 113-140. - Interview mit A. Meyer-Lindenberg: http://ots.de/cTJsgr - Auswirkungen auf Gewicht: Kanadische Forscher (u.a. Julia B. Morinis, Kinderärztin am Hospital for Sick Children in Toronto) präsentierten ihre Ergebnisse auf dem Jahrestreffen der Pediatric Academic Society (PAS) in Washington, 2013



Über den Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V.



Der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. ist die berufsständische Vereinigung und Interessenvertretung der Baumschulen. Als Vertretung der rund 1.000 angeschlossenen Betriebe hat der BdB die Aufgabe, die Baumschulwirtschaft nach innen und außen zu stärken, wettbewerbsfähig zu machen und zu halten. Die Branche kultiviert Gehölze auf aktuell weit über 20.000 Hektar mit einem jährlichen Produktionswert von über 1. Mrd. Euro. Auf Landesebene ist der BdB in 16 Landesverbände unterteilt, in denen zum großen Teil kleine und mittelständische Baumschulunternehmen organisiert sind. Die Betriebe vereinigen sich unter dem Leitmotiv der Branche "Grün ist Leben - Baumschulen schaffen Leben".



www.gruen-ist-leben.de www.facebook.com/BunddeutscherBaumschulen



OTS: Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126784 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126784.rss2



Pressekontakt: Bettina Schilling Tel.: 030-240 86 99-19 Fax: 030-240 86 99-31 schilling@gruen-ist-leben.de www.gruen-ist-leben.de