Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EU-Gipfel fordert dauerhafte Ausnahme von US-Strafzöllen

Die EU-Staats- und Regierungschefs haben von US-Präsident Donald Trump eine "dauerhafte" Ausnahme bei den Strafzöllen auf Stahl und Aluminium gefordert. Sie nahmen am Freitag bei ihrem Gipfel in Brüssel "zur Kenntnis", dass europäische Produkte vorläufig bis zum 1. Mai ausgenommen sind, wie es in einer Erklärung hieß. Der Gipfel droht dabei weiter mit Gegenmaßnahmen der EU, sollten die Ausnahmen für die EU nicht von Dauer sein.

USA reichen wegen Patentrechtsverstößen Klage gegen China bei WTO ein

Die USA wollen vor der Welthandelsorganisation (WTO) gegen mutmaßliche chinesische Patentrechtsverstöße vorgehen. Damit solle "unfairen" Praktiken von Seiten Chinas im Technologiebereich begegnet werden, erklärte das Büro des US-Handelsbeauftragten am Freitag. Diese Praktiken stünden den WTO-Regeln entgegen.

Altmaier: Zeitfenster von vier Wochen für Handelsgespräche mit USA

Die von den USA eingeräumte Verschonung von den Strafzöllen auf die Einfuhr von Stahl und Aluminium will Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) nutzen, um mit den Amerikanern in einen Gesprächsprozess über strittige Handelsfragen zu kommen. "Es öffnet sich ein Zeitfenster für Gespräche. Wir wollen, dass am Ende der freie Welthandel gestärkt und nicht reduziert wird", sagte der CDU-Politiker in Berlin.

Wirtschaft erneuert Kritik an US-Strafzöllen trotz Aussetzung

Vertreter der deutschen Wirtschaft haben auch nach der angekündigten Ausnahme für die EU von den US-Strafzöllen harte Kritik am Verhalten der Vereinigten Staaten geübt. "Ich halte das Vorgehen der USA für äußerst besorgniserregend", erklärte der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf.

Seehofer will bei Zuwanderung und Sicherheit aufs Tempo drücken

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will bei seinen Gesetzesvorhaben zur Sicherheit und Zuwanderung von Flüchtlingen aufs Tempo drücken. Er werde noch vor der Sommerpause Kabinettsbeschlüsse zu den wichtigsten Vorhaben herbeiführen, sagte Seehofer am Freitag in der Bundestagsdebatte über den Start der großen Koalition.

Barley mahnt bei Musterfeststellungsklage zur Eile

Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) mahnt bei der geplanten Musterfestellungsklage für geschädigte Verbraucher zur Eile, damit das Gesetz wie geplant zum 1. November in Kraft treten kann. Sie habe ihren Gesetzentwurf bereits in der vergangenen Woche in die Ressortabstimmung gegeben, sagte Barley im Bundestag. Sie setze nun auf ihre Kabinettskollegen, damit das Verfahren zügig abgeschlossen werden kann.

Krankenstand erreicht wegen Grippe im Februar Zehnjahreshoch

Die diesjährige Grippewelle in Deutschland hat besonders viele Arbeitnehmer außer Gefecht gesetzt und damit weite Teile der Wirtschaft lahmgelegt. Der Krankenstand erreichte im Februar den höchsten Wert seit zehn Jahren, wie der Dachverband der Betriebskrankenkassen (BKK) am Freitag in Berlin mitteilte. Der Anteil der Krankgemeldeten an allen Beschäftigten lag in dem Monat bei 6,2 Prozent.

EU verabschiedet rote Linien für Brexit-Gespräche zu künftigen Beziehungen

Die EU hat ihre roten Linien für die Verhandlungen mit Großbritannien über die künftigen Beziehungen gezogen. Die Staats- und Regierungschefs der verbleibenden 27 EU-Staaten verabschiedeten am Freitag bei ihrem Gipfel in Brüssel "Leitlinien" für die Gespräche, wie EU-Ratspräsident Donald Tusk im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte.

Juncker droht in Streit um Selmayr mit Rücktritt - Medien

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat Medienberichten zufolge im Streit um die Blitzbeförderung seines Vertrauten Martin Selmayr mit Rücktritt gedroht. Bei einem Treffen mit Spitzenvertretern der europäischen Konservativen habe Juncker am Donnerstag mangelnde Unterstützung beklagt und mit Blick auf Selmayr gesagt: "Wenn er geht, gehe ich auch", berichtete Spiegel Online am Freitag.

Fed will Arbeitslosenquote heben und Rezession vermeiden

In den kommenden Jahren wird die amerikanische Federal Reserve etwas versuchen, das sie vorher noch nie geschafft hat: Sie will die Arbeitslosenquote anheben, ohne eine Rezession zu verursachen. Es ist gut möglich, dass sie damit scheitert - doch Alternativen gibt es kaum. Seit Beginn der Aufzeichnungen 1948 ist die Arbeitslosigkeit noch nie ohne eine Rezession um 0,9 Prozentpunkte gestiegen.

Russische Zentralbank senkt Leitzins um 25 Basispunkte

Die russische Notenbank hat ihre Geldpolitik gelockert. Sie senkte ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 7,25 Prozent und verwies auf die Erwartung, dass die Inflation unter ihrem Ziel von 4 Prozent bleiben werde. Die Zentralbank teilte in einer Erklärung weiter mit, dass sie den Leitzins aufgrund der Inflationsaussichten wahrscheinlich weiter senken, aber ihren geldpolitischen Lockerungszyklus in diesem Jahr wahrscheinlich beenden dürfte.

Länder wählen Burkhard Balz in den Bundesbank-Vorstand

Der Bundesrat hat Burkhard Balz zum Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank gewählt. Damit löse Balz Andreas Dombret ab, dessen Amtszeit nach acht Jahren Ende April ausläuft, teilte die Länderkammer mit. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier muss Balz nun noch als Vorstandsmitglied der Notenbank bestellen.

Bundesverfassungsgericht verkündet am 10. April sein Urteil zur Grundsteuer

Das Bundesverfassungsgericht verkündet am 10. April sein mit Spannung erwartetes Urteil zur Bemessung der Grundsteuer. Diesen Termin teilte das höchste deutsche Gericht am Freitag in Karlsruhe mit. Die Verfassungsrichter prüfen, ob die Grundsteuer verfassungswidrig ist und reformiert werden muss. Anlass sind Bürgerklagen und Vorlagen des Bundesfinanzhofs (BFH), der 2014 die veralteten Vorschriften zur Erhebung der Abgabe für verfassungswidrig erklärte.

Venezuela streicht drei Nullen bei Landeswährung Bolivar

Im Kampf gegen die Hyperinflation wertet die venezolanische Regierung die Landeswährung Bolivar ab. Präsident Nicolas Maduro kündigte am Donnerstag bei einer Kabinettssitzung die Einführung neuer Münzen und Geldscheine an, bei denen drei Nullen wegfallen sollen. Der 100.000-Bolívar-Schein, für den sich die Venezolaner zuletzt gerade einmal einen Kaffee kaufen konnten, wird ab dem 4. Juni durch einen 100-Bolivar-Schein ersetzt.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 23, 2018 08:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.