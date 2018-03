Frankfurt - Die größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900)-Unternehmen) blicken erneut auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr zurück, so die hkp/// group in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Die überaus gute Entwicklung in 2017 schlägt sich auch in der Vergütung der DAX-Vorstandsvorsitzenden (CEOs) nieder: So steht einem Anstieg des durchschnittlichen Konzernjahresüberschusses für 2017 in Höhe von 36% ein Plus von 3,5% bei der zugeflossenen CEO-Vergütung im DAX gegenüber.

