Frankfurt - Das Vermögen der bei den Depotbanken verwahrten Assets von deutschen Fonds ist 2017 um 8 Prozent gestiegen, so die Experten vom BVI.Insgesamt hätten die 41 Verwahrstellen in Deutschland zum Jahresende 2017 ein Netto-Vermögen von rund 2 Billionen Euro betreut. Die Liste führe BNP Paribas Securities Services Frankfurt mit einem Vermögen von 431 Milliarden Euro an. Es würden die State Street Bank mit 289 Milliarden Euro und die DZ Bank mit 209 Milliarden Euro folgen.

