München - Drei Themen setzen die Märkte aktuell unter Druck: Erstens streben die Notenbanken weiter mehr Normalität an, wie die etwas mehr "hawkish" eingestellte Fed am Mittwochabend gezeigt hat, so Merck Finck Privatbankiers in ihrem aktuellen "Wochenausblick". Zweitens rücke mit der Gefahr eines Handelskriegs die Geopolitik zunehmend in den Fokus, und drittens trübe sich damit gerade in Exportregionen wie der Eurozone oder Japan die Unternehmensstimmung etwas ein.

Den vollständigen Artikel lesen ...