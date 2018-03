Aufgrund der hohen Risikoaversion an den internationalen Finanzmärkten holte der Greenback einen Großteil seiner Vortagesverluste gegenüber dem Euro am Donnerstag auf. Der EUR/USD kletterte zunächst auf 1,2387 Dollar, konnte das Niveau aber nicht halten und drehte an einer ... The post EUR/USD: Trendlinie als Richtschnur appeared first on ActivTrades. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...