NEW YORK (Dow Jones)--Nach der phasenweise panikartigen Flucht der Aktienanleger von der Wall Street am Vortag scheint sich diese zum Start am Freitag zu stabilisieren. Der sich immer deutlicher abzeichnende Handelskrieg zwischen den USA und China liefere weiterhin keine echten Kaufgründe. Die technisch als überverkauft eingeschätzten Lage verhindere aber bis auf Weiteres zusätzliche Verluste, heißt es im Handel. Zudem skizzieren die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter ein famoses Bild, die Daten fallen deutlich besser als erwartet aus - schüren damit aber wieder Zinserhöhungsängste.

Am Donnerstag hatte der US-Aktienmarkt den größten Absturz seit dem 8. Februar verbucht. Zudem war der Volatilitätsindex, auch "Angstbarometer" genannt, um 31 Prozent nach oben geschnellt und damit über den langfristigen Durchschnittswert. Doch nun deutet der Aktienterminmarkt auf eine gut behauptete Handelseröffnung am Kassamarkt. Angesichts des Vortagesabsturzes wollen Händler aber nicht von einer Erholung sprechen. Denn steigende Leitzinsen in Verbindung mit Ängsten um den Welthandel seien für die Börsen eine gefährliche Mischung, so mahnende Stimmen.

China kontert Trump

Börsianer sind besorgt über eine Eskalation der jüngsten Handelsstreitigkeiten. Denn China hat schnell auf die Verteuerung seiner US-Exporte reagiert und nach der Ankündigung umfassender neuer US-Strafzölle gegen China eine eigene Liste möglicher Strafzölle auf US-Produkte veröffentlicht. Die Liste führt Waren im Wert von 3 Milliarden Dollar auf. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor chinesische Produkte im Wert von bis zu 60 Milliarden Dollar mit Zöllen belegt. Der chinesische Botschafter in den USA, Cui Tiankai, sagte, sein Land werde einen möglichen Handelskrieg "bis zum Ende ausfechten."

Investoren suchen ihr Heil daher in den vermeintlich sicheren Häfen, allen voran dem Yen und Gold. Die japanische Fluchtwährung wird auf dem höchsten Stand seit der US-Präsidentschaftswahl 2016 gehandelt. "Marktteilnehmer versuchen, die potenziellen Auswirkungen der Spannungen zwischen den stärksten Volkswirtschaften der Welt auf das Wachstum abzuschätzen, und dies wird der Katalysator für die weitere Risikoaversion sein", sagt Analyst Konstantinos Anthis von ADS Securities.

Am Devisenmarkt büßt der ICE-Dollarindex 0,2 Prozent ein - auf Wochensicht summieren sich die Abschläge auf 0,6 Prozent. Damit steht dem Greenback der erste Wochenverlust seit fünf Wochen bevor. Der Euro klettert auf 1,2346 Dollar nach Wechselkursen um 1,2317 am Vorabend.

Der schwache Dollar und die Sorgen über den Handelskrieg treiben den Goldpreis weiter. Die Feinunze verteuert sich um weitere 1,2 Prozent auf 1.346 Dollar. Mit der Ernennung des Hardliners John Bolton zum Nationalen Sicherheitsberater steigen auch die geopolitischen Risiken - gerade mit Blick auf Nordkorea und den Iran. Auch diese Personalie treibt den Preis des Edelmetalls.

Nach dem Höhenflug des Vortages kommen die Notierungen am Rentenmarkt etwas zurück. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen erholt sich um 2 Basispunkte auf 2,85 Prozent. Auf die sehr guten US-Daten reagiert der Rentenmarkt jedoch nicht. Dies zeige, wie sehr der Handelsstreit die Wahrnehmung dominiere, heißt es.

Opec treibt Ölpreise

Die Ölpreise erholen sich etwas nach dem Preisverfall des Vortages - auch begünstigt durch die Dollarschwäche. Der saudische Energieminister Khalid al-Falih hat noch einmal die Bereitschaft des Erdölkartells Opec bekräftigt, die mit Nicht-Mitgliedern ausgehandelten Förderbegrenzungen ins nächste Jahr verlängern zu wollen. Bereits im Juni könnte eine entsprechende Entscheidung fallen, so Analysten. US-Leichtöl der Sorte WTI verteuert sich um 0,9 Prozent auf 64,87 Dollar, Nordseeöl der Sorte Brent um 0,8 Prozent auf 69,45 Dollar.

Unter den Einzelaktien stehen Nike und Micron Technology im Fokus. Nike verbessern sich vorbörslich um 5,1 Prozent. Der Sportartikelhersteller hat im dritten Geschäftsquartal 2017/18 trotz steigender Einnahmen zwar einen Verlust geschrieben. Dieser war aber einem Einmaleffekt als Folge der US-Steuerreform geschuldet. Auf bereinigter Basis schnitt Nike beim Gewinn deutlich besser ab, als Analysten erwartet hatten. Der Umsatz legte dabei um 7 Prozent zu.

Micron sinken dagegen um 2,2 Prozent. Der Halbleiterkonzern hat bei der Vorlage der Geschäftszahlen mitgeteilt, Probleme an einem Produktionsstandort zu haben, der im laufenden Quartal die Chipproduktion negativ beeinträchtigen dürfte. Zudem will das Unternehmen mehr Geld für Produktionsstandorte in die Hand nehmen. Dessen ungeachtet fiel der Ausblick besser aus, als bislang von Marktexperten geschätzt und auch die Quartalszahlen übertrafen die Analystenprognosen. Gut sei bei Micron derzeit kaum gut genug, heißt es zur negativen Kursreaktion der Aktie. Zudem sei sie 2017 bereits extrem gut gelaufen.

Pfizer fallen um 0,8 Prozent. Nach Reckitt Benckiser ist nun auch Glaxosmithkline aus dem Bieterrennen um das Verbrauchergesundheitsgeschäft von Pfizer ausgestiegen. Zudem vermeldete das Unternehmen enttäuschende Studienergebnisse für ein Medikament.

Die Einzelhändler Kroger und Target befinden sich in Fusionsgesprächen. Die Aktien steigen um 4 bzw 2,5 Prozent.

