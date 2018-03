Wenn man nach dem besten Wert 2017 im Dow Jones fragen würde, würden vermutlich viele auf einen Tech-Konzern tippen. Doch mit einem Plus von 89,4 Prozent stellte Boeing - der weltgrößte Hersteller von Flugzeugen, Hubschraubern sowie Militär- und Weltraumtechnik - alle anderen Konzerne in den Schatten. Und auch im neuen Jahr zeigt Boeing wenig Anzeichen von Schwäche. Obwohl der Wert seit gestern um rund sechs Prozent abgerutscht ist, liegt Boeing im Jahr 2018 immer noch über acht Prozent im Plus.

