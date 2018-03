Liebe Leser, gerade in Korrekturphasen wird Ihnen in unseren Medien fast schon mit Erleichterung erklärt, warum Sie am besten um Aktien einen Bogen machen sollten. "Das Verlustrisiko ist viel zu hoch", heißt es dann gern. Verschwiegen wird aber gern, dass Sie aus vielen Sparprodukten über lange Zeiträume hinweg nur mit Verlust rauskommen und am Ende die Mikro-Renditen, die inzwischen noch realisierbar sind, bei weitem nicht ausreichen, den Kaufkraftverlust im Sparzeitraum auszugleichen. Zudem sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...