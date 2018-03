Liebe Leser, der US- Sportartikel-Riese Nike meldete gestern nachbörslich einen Verlust in Höhe von 921 Mio. Dollar für das letzte Fiskalquartal bis Ende Februar. Im Vorjahreszeitraum hatte Nike noch 1,1 Mrd. Dollar verdient. Allerdings resultiert das Minus aus einer zwei Milliarden Dollar schweren Sonderlast aufgrund der US-Steuerreform. Künftig kommt diese auch Nike zugute, allerdings muss der Adidas-Rivale zunächst einmal tief in die Tasche greifen. Dennoch zeigten sich Investoren und Analysten ...

