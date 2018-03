Die Tochter der Wiener Stadtwerke will in den kommenden Jahren 100 Millionen Euro in die Photovoltaik investieren und mit weiteren 15 Millionen Euro Ladestationen für Elektroautos aufbauen. Insbesondere im Wiener Stadtgebiet will der Versorger Photovoltaik-Anlagen auf die Dächer bringen.Der österreichische Versorger Wien Energie will in den kommenden fünf Jahren 100 Millionen Euro für Photovoltaik und 15 Millionen Euro für den Bau von 1000 E-Ladestationen investieren. Das Geld ist Teil eines 870 Millionen Euro Investitionsprogramms für Versorgungssicherheit, erneuerbare Energien und sonstige Innovationen, ...

