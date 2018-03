Wegen einer Autopanne ist Herr K. mitten in der Wildnis gestrandet. Ohne Handyempfang entdeckt er nun in der rauen Natur völlig neue Seiten an sich.

Seit mehreren Stunden irren Herr K. und sein Kollege Koslowski jetzt durch oberbayerische Idyllen, die für die beiden Manager einen wachsenden Schrecken darstellen. Der Mietwagen gab irgendwo im Nichts plötzlich den Geist auf. Und ohne Handyempfang können sie ja nicht mal Siri um Rat fragen oder die Kompass-App aufrufen, um den Weg zu ihrer Vertriebstagung zu finden.

Obwohl es kühl ist, spürt Herr K. den Schweiß zwischen seinen Schulterblättern. Er würde es nicht zugeben, aber er hat Entzugserscheinungen. Keine Mails. Keine WhatsApp-Nachrichten. Keine Anrufe, wobei man ja sagen muss, dass eh kein Mensch mehr mit dem Handy telefoniert. Allenfalls schickt man sich heute Sprachnachrichten und fragt dann per SMS nach, ob sie angekommen sind.

Herr K. starrt wieder auf sein Handy, das lakonisch signalisiert: "Kein Netz". Da kann er noch so oft die Apps hin und her wischen. "Geben Sie's auf!", rät Koslowski, der einen noch deutlich derangierteren Eindruck macht. Er hat sich seine P&C-Anzughose zerfetzt bei dem Versuch, im Wald Feuerholz zu sammeln. Offenbar geht er bereits davon aus, hier im Schutz einer Latschenkiefer ein Biwak aufschlagen und morgen früh den Tau vom Farn ...

