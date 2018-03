Heidenheim (ots) - Professor Dr. Siegfried Russwurm, bis März 2017 Mitglied des Konzernvorstands der Siemens AG, ist mit Wirkung zum 23. März 2018 in den Gesellschafterausschuss des Voith-Konzerns berufen worden. Er folgt in dieser Funktion auf Dr. Nicola Leibinger-Kammüller, die nach rund zehn Jahren planmäßig aus dem Gremium ausscheidet.



Der 1963 in Marktgraitz/Lichtenfels geborene Russwurm gilt international als einer der Wegbereiter der Digitalisierung der Industrie. Er war seit Januar 2008 Mitglied des Vorstands der Siemens AG und dort in wechselnden Ressortverantwortlichkeiten tätig. Unter anderem war er zuständig für den Sektor Industrie und zuletzt für die Medizintechniksparte Siemens Healthineers. Russwurm fungierte auch als Chief Technology Officer der Siemens AG und hat in dieser Funktion die digitale Transformation des Unternehmens entscheidend vorangetrieben. Er ist seit 2009 Honorarprofessor für Mechatronik an der Universität Nürnberg-Erlangen.



"Mit Siegfried Russwurm gewinnt Voith einen der profiliertesten Pioniere der Industrie 4.0 und erfahrenen Industrielenker für seinen Gesellschafterausschuss", so Professor Dr. Hans-Peter Keitel, Vorsitzender des Gesellschafterausschusses und Aufsichtsrates des Voith-Konzerns. Gleichzeitig dankte Keitel Dr. Nicola Leibinger-Kammüller für ihre langjährige Gremienarbeit für Voith: "Frau Dr. Leibinger-Kammüller hat Voith rund zehn Jahre mit ihrer Expertise als herausragende Familienunternehmerin begleitet und wichtige Impulse für unser Unternehmen setzen können, hierfür gebührt ihr unser Dank und unsere Anerkennung", so Keitel.



Außerdem wurden als neue Mitglieder in den Gesellschafterausschuss Ina-Maria Schweppenhäuser von Seiten der Familiengesellschafter sowie Dr. Hubert Lienhard, bisher Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung, berufen. Herr Dr. Lienhard wird dem Gesellschafterausschuss ab dem 01.04.2018 angehören.



Voith ist ein weltweit agierender Technologiekonzern. Mit seinem breiten Portfolio aus Anlagen, Produkten, Serviceleistungen und digitalen Anwendungen setzt Voith Maßstäbe in den Märkten Energie, Öl & Gas, Papier, Rohstoffe und Transport & Automotive. Gegründet 1867 ist Voith heute mit mehr als 19.000 Mitarbeitern, 4,2 Milliarden Euro Umsatz und Standorten in über 60 Ländern der Welt eines der großen Familienunternehmen Europas.



