Frankfurt - Zumindest die Besitzer von Rentenpapieren konnten bei den jüngsten Turbulenzen im Zusammenhang mit einem drohenden Handelskrieg ruhig schlafen, so die Analysten der Helaba.Die Rendite 10-jähriger Bunds befinde sich seit Mitte Februar sogar in einem Abwärtstrend. Gleichwohl bleibe das Umfeld für Renten in diesem Jahr auch angesichts steigender Teuerungsraten schwierig. Dem Renditeabwärtstrend werde vermutlich kein langes Leben beschert sein.

