Dem Dax stehen schwere und zudem entscheidende Handelstage ins Haus. Unter dem Eindruck wegbrechender US-Indizes ist der Dax nicht in der Lage, eigene Stärke aufzubauen und dem Sturm zu trotzen. Der "Schwächeanfall" im Dax zeichnete sich bereits in den letzten Handelstagen ab. In unserer vorherigen Dax-Kommentierung hieß es bereits u.a. "[…] Aber so bleibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...