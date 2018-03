Donald Trump schickt die Märkte auf Talfahrt und die DWS geht an die Börse. Es gab marginale Gewinne zu Handelsbeginn. Nicolas Moreau als CEO hatte das einkalkuliert / einkalkulieren müssen. Und was kommt danach? Schwaches Umfeld, Ausverkauf, Strafzölle gegen China - da geht die DWS an die Börse. Mit marginalen Zeichnungsgewinnen. Die Pläne sind aber groß: Nicolas Moreau plant, die Nummer 1 der europäischen Asset Manager zu werden. Keine Fusion mit der Allianz Global Investors? Und wie weit senkt die Deutsche Bank ihren Anteil denn?