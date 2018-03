Möglicherweise können sich Diesel-Fahrer per Widerruf bald von ihrem Fahrzeug trennen. Autobanken müssen eine Klagewelle fürchten - und reagieren.

Viele Autofahrer sind in diesen Zeiten verunsichert. Ihre Diesel-Fahrzeuge könnten in absehbarer Zeit von Fahrverboten betroffen sein. Immerhin hat das Bundesverwaltungsgericht den Weg für Verbote in deutschen Städten frei gemacht. Nicht wenige sinnen daher über Alternativen nach.

Schon seit dem Beginn des Diesel-Skandals werben Anwälte dafür, dass sich Betroffene mit dem Widerrufsrecht von ihren Fahrzeugen trennen können. Sie bieten an, die Verträge auf Formfehler zu prüfen. Experten halten sogar eine Klagewelle unzufriedener Autofahrer für möglich.

Die Folgen einer möglichen Klagewelle für die Autobanken hat die Finanzaufsichtsbehörde Bafin nach Einschätzung des Grünen-Finanzpolitikers Gerhard Schick nicht auf dem Schirm. "Da schlummert ein Risiko für die Autobanken und die dahinterstehenden Konzerne", glaubt Schick.

Bei entsprechender Rechtsprechung müssten Banken und Autohersteller zahlreiche Autos zurücknehmen und die Kaufraten eventuell ohne Abschlag für die Nutzung ...

