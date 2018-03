GESAMT-ROUNDUP: EU vorerst von Zöllen ausgenommen - China droht mit Vergeltung

BERLIN - Aufgeschoben, aber nicht aufgehoben: Die US-Regierung hat die Länder der Europäischen Union vorerst von den seit Freitag geltenden Strafzöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte befreit. Zugleich unterzeichnete Präsident Donald Trump ein Dekret, das vorsieht, den Rivalen China mit milliardenschweren Strafzöllen zu belegen. Die deutsche Wirtschaft begrüßte die Entscheidung für die EU, fürchtet aber einen Handelskrieg zwischen Washington und Peking.

ROUNDUP 2: Pfizer erleidet Schlappe bei OTC-Verkauf - Merck hält sich bedeckt

LONDON/NEW YORK - Der US-Konzern Pfizer bekommt seine Sparte mit rezeptfreien Medikamenten nicht los. Mit GlaxoSmithKline sprang am Freitag offenbar der letzte verbliebene Bieter ab. Das könnte eigentlich auch für Sorgenfalten in Darmstadt sorgen, wo der Merck-Konzern sich ebenfalls um einen Käufer für seine ungleich kleinere Consumer-Health-Sparte bemüht. Merck jedoch lässt sich weiterhin nicht in die Karten schauen.

IPO/ROUNDUP/Start in turbulenten Zeiten: Deutsche Bank bringt DWS an die Börse

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat ein Etappenziel auf ihrem Sanierungskurs erreicht: Die Fondstochter DWS startete am Freitag in turbulentem Umfeld an der Frankfurter Börse. Der erste Kurs der DWS-Aktie lag mit 32,55 Euro minimal über dem Ausgabepreis von 32,50 Euro. Bis zum späten Vormittag rutschte das Papier leicht darunter.

ROUNDUP: Deutsche Wohnen rechnet auch 2018 mit mehr Gewinn

BERLIN - Höhere Mieten und ein weiterhin niedriger Leerstand sollen beim Immobilienkonzern Deutsche Wohnen im laufenden Jahr für noch mehr Gewinn sorgen. "Unsere Bestände befinden sich dort, wo es die Menschen hinzieht: in Metropolregionen und Ballungszentren", sagte Unternehmenschef Michael Zahn bei Vorlage der Zahlen für das Gesamtjahr 2017 am Freitag laut Mitteilung in Berlin. Dort seien die Märkte extrem angespannt und die Wohnungsnachfrage sei entsprechend hoch. Die im MDax notierte Gesellschaft hatte im vergangenen Jahr nicht zuletzt aufgrund steigender Immobilienpreise das Immobilienvermögen deutlich aufgewertet.

ROUNDUP: VW kündigt SUV-Modelloffensive auf wichtigem Markt China an

WOLFSBURG/PEKING - Die Volkswagen -Kernmarke VW Pkw will ihre Führungsposition auf dem chinesischen Markt mit neuen Geländewagen und E-Autos ausbauen. Bis 2020 sollten mindestens zehn weitere SUVs - die angesagten Stadtgeländewagen - für den chinesischen Markt hinzukommen, teilte VW am Freitag in Peking bei der Weltpremiere des neuen SUV-Modells Touareg mit. Vier der neuen Modelle seien für das laufende Jahr geplant. Zudem sollten eine Plug-in-Hybrid-Version des Geländewagens Tiguan und eine elektrische Variante des neuen Bora auf den Markt rollen. Von 2020 an starte auch in China die rein elektrische ID-Modellfamilie.

Rib Software besorgt sich Millionen über die Börse

FRANKFURT/STUTTGART - Der Bausoftwarespezialist Rib Software hat seine Kasse aufgefüllt. Über die Ausgabe neuer Aktien flossen dem Unternehmen brutto 131 Millionen Euro zu, wie Rib Software am Freitag in Stuttgart mitteilte. Das Geld soll nicht zuletzt in den Ausbau des Geschäfts rund um die Cloud gesteckt werden.

Eon schließt Preiserhöhungen durch Innogy-Übernahme aus

ESSEN - Der Energiekonzern Eon schließt Preiserhöhungen als Folge der Übernahme des Konkurrenten Innogy aus. "Durch diese Transaktion werden die Preise nicht steigen", sagte Eon-Chef Johannes Teyssen der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" (WAZ/Freitag). Es gebe einen scharfen Wettbewerb in der Energiebranche. Die Kunden könnten unter vielen Hundert Anbietern auf dem Markt auswählen. "Im Vertrieb hätten wir einen Marktanteil von 25 Prozent in Deutschland. Ein Monopol sieht anders aus", sagte Teyssen.

Steuerreform brockt Nike Verlust ein - Anleger trotzdem erfreut

BEAVERTON - Eine hohe Abschreibung wegen der US-Steuerreform hat Nike im vergangenen Geschäftsquartal tief in die roten Zahlen gerissen. Im laufenden Geschäft schlug sich der Sportartikelriese aber besser als erwartet, das kam bei Aktionären gut an.

Siemens Gamesa: Spanische Aktionäre fordern Garantien von Siemens

ZAMUDIO - Auf der Hauptversammlung des Windanlagenbauers Siemens Gamesa haben spanische Minderheitsaktionäre ihre Sorgen vor einem zu großen Einfluss des Mehrheitsaktionärs Siemens zum Ausdruck gebracht. Angeführt von dem spanischen Energieunternehmen Iberdrola , das als zweitgrößter Aktionär rund 8 Prozent an Siemens Gamesa hält, forderten sie am Freitag unter anderem Garantien für spanische Jobs und den Erhalt der spanischen Verwaltung.

Tata Steel will insolventen Rivalen Bhushan übernehmen

MUMBAI - Der indische Stahlkonzern Tata Steel übernimmt in seinem Heimatland den hochverschuldeten Rivalen Bhushan Steel. Tata Steel setzte sich mit seinem Angebot bei den Bhushan-Gläubigern durch, wie das Unternehmen am Freitag in Mumbai mitteilte. Die Höhe der Offerte nannte der Konzern nicht. Die Behörden müssen dem Deal noch zustimmen.

Bafin-Chef: Strenge Prüfung beim Verkauf alter Lebensversicherungen

FRANKFURT - Deutschlands oberster Finanzaufseher Felix Hufeld lehnt gesetzliche Beschränkungen beim Verkauf von Lebensversicherungsbeständen ab. "Dazu gibt es aus meiner Sicht keinen Grund. Der Verkauf von Lebensversicherungspolicen ist eine legitime unternehmerische Entscheidung und kein Verrat am Kunden", sagte der Präsident der Finanzaufsicht Bafin dem "Manager Magazin". Zugleich kündigte Hufeld strenge Prüfungen an. "Wir werden keiner Transaktion zustimmen, an deren Ende die Versicherten nicht mindestens genauso gut gestellt sind wie zuvor."

IPO: Niederländische Bank NIBC stolpert an die Börse - Niedriger Ausgabepreis

DEN HAAG - Die niederländische Bank NIBC musste bei ihrem Gang an die Börse Zugeständnisse an die Investoren machen. Die Verkäufer der Aktien - eine Gruppe von Finanzinvestoren um das US-Haus J.C. Flowers - konnte bei der Platzierung der bis zu 39 Millionen Aktien mit 8,75 Euro je Anteil nur den untersten anvisierten Preis erlösen. Dies teilte NIBC am Freitag in Den Haag mit. Die Preisspanne hatte 8,75 Euro bis 10,25 Euro betragen. Die Papiere sollen am Freitag erstmals an der Börse in Amsterdam gehandelt werden.

Weitere Meldungen

-ROUNDUP: Chinesen können nicht ins deutsche Stromnetz einsteigen

-IPO: Dropbox hebt Aktienpreis vor Börsengang weiter an

-Autozulieferer ElringKlinger künftig mit eigenem Elektro-Vorstand

-ROUNDUP 2: Deutsche Patrouillenboote für Saudi-Arabien trotz Jemen-Kriegs

-Deutlich mehr Schokohasen zu Ostern - Vollmilch weiter vorn

-Bayer-Betriebsratschef unterstützt Kauf von Monsanto

-Norwegen sagt Ja zu europäischem Energiepaket

-Air India überfliegt auf Israel-Strecke erstmals Saudi-Arabien

-ROUNDUP: Politik in Deutschland zweifelt an Facebooks Aufklärungs-Versprechen

-Credit-Suisse-Chef Thiam streicht 9,7 Millionen Franken ein

-Novartis erhält erweiterte US-Zulassung für Leukämie-Medikament Tasigna

-Deutsche Baubranche erhält mehr Aufträge

-Gericht: Privatwohnungen in Geschäftshaus nicht zulässig

-ROUNDUP: Länder fordern Verbesserungen für Patienten, Rentner und Eltern

-Barley macht Tempo für neue Verbraucher-Klagerechte

-Künftig zwei Chefredakteure bei der 'Frankfurter Neuen Presse'

-Gründer von Toys R Us gestorben

-Siemens-Chef Kaeser wirbt in Frankreich für Alstom-Deal

-Bund bietet Milchbauern Absicherung nach Abnehmer-Insolvenz

-Novartis plant 2018 Zulassungsantrag für MS-Mittel Siponimod in USA und Europa

-B.Braun profitiert vom Trend zu ambulanter Versorgung

-Nächster Paukenschlag im Gezerre um Telecom Italia

-Maas: Alte Regierung genehmigte Patrouillenboote für Saudi-Arabien

-ZDF will Ländern kurzfristig keine Einsparüberlegungen vorlegen

-ROUNDUP/Geldsegen für Topmanager: Vergütung der Dax-Chefs auf Rekordniveau

-Warnstreiks im Nahverkehr in Frankfurt möglich

-Novartis-Tochter Sandoz erhält positive Empfehlung für Infliximab-Biosimilar

-Barley trifft Montag mit Spitzen von Facebook zusammen

-TÜV Nord bleibt auf Wachstumskurs - Übernahmen im Ausland geplant

-Wegen Grippe: Im Februar fehlten so viele wie seit zehn Jahren nicht

-Klöckner für mehr Tier- und Naturschutz in der Landwirtschaft°

