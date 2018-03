Die TSI-Börsenampel trübt sich seit Wochen ein, doch zu diversen Transaktionen kommt es heute aus einem anderen Grund. In der Reihe "Psychologische Hilfen für Anleger" wird eine Strategie vorgestellt, mit der sich tolle Depotentwicklungskurven erzielen lassen. Dr. Dennis Riedl, technischer Analyst und leitender Redakteur der erfolgreichen Börsendienste "TSI USA" und "Die Turnaround-Formel", blickt voraus auf die kommende Handelswoche. Er erläutert zunächst, ob aus TSI-Sicht aktuell eine gute Zeit ist, in Aktien zu investieren. Der zweite Teil der Sendung besteht stets aus einem kompakten Wissensblock, der sich um die TSI-Systeme und andere statistische Phänomene an den Börsen dreht.