Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Frankfurt am Main (pta027/23.03.2018/15:20) - 23. März 2018: Der Aufsichtsrat der Panamax AG hat heute in seiner Sitzung einstimmig beschlossen, das Vorstandsmitglied Herr LEI Yi mit sofortiger Wirkung aus wichtigem Grund abzuberufen. Der Aufsichtsrat hat zudem Frau JU Qiying, die Mehrheitsaktionärin der Gesellschaft, per sofort zum neuen Mitglied des Vorstands bestellt.



