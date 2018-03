Nach dem tödlichen Unfall mit einem Uber-Roboterauto stellen Ermittler die Situation nach - mit dem Fahrrad des Opfers und dem Unfallfahrzeug.

Der tödliche Unfall mit einem selbstfahrende Uber-Auto, bei dem am Sonntag eine Frau ums Leben kam, hätte nach erster Einschätzung der Polizei weder ein Mensch noch die Technik verhindern können. Doch nun wollen es die Beamten genau wissen: Die örtliche Polizei, die US-Verkehrsbehörde NTSB und die National Highway Safety Administration stellten laut dem Nachrichtenportal "Azfamily" in der Nacht von Donnerstag auf Freitag den Unfall in Tempe im US-Bundesstaat Arizona nach.

Die Ermittler führten Brems- und Sichttests durch. Dafür verwendeten sie den Beamten zufolge das Fahrrad des Opfers sowie das Roboterauto, das die 49-Jährige erfasste ...

