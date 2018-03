Radikale Kämpfer verlassen Ost-Ghuta nach einem Abkommen mit der syrischen Regierung. Trotzdem gehen die Luftangriffe weiter.

Russlands Luftwaffe hat eines der verbliebenen Rebellengebiete in der syrischen Region Ost-Ghuta nach Angaben von Aktivsten mit Brandbomben angegriffen und viele Menschen getötet. Dabei seien am frühen Freitagmorgen in dem Ort Irbin 37 Zivilisten durch den Einsatz von "Napalmwaffen" verbrannt, erklärte die Rettungsorganisation Weißhelme. Bei den meisten Opfern handele es sich um Frauen und Kinder, die in einem Schutzraum Zuflucht vor Bomben gesucht hätten. Zugleich verließen wieder zahlreiche Zivilisten sowie Kämpfer einer radikalen Miliz Ost-Ghuta.

Die Region nahe der Hauptstadt Damaskus erlebt seit mehr als einem Monat die schwersten Angriffe von Regierungstruppen seit Beginn des syrischen Bürgerkriegs vor sieben Jahren. Dabei sind nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle ...

