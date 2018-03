Deutschlands Aktienkultur und seine Schattenwelt

Im Alltag kaufen wir ständig Produkte und nehmen Dienstleistungen in Anspruch. Viele Unternehmen, die in Form einer Aktiengesellschaft geführt werden und deren Anteile an der Börse gehandelt werden, sind uns wenigstens vom Namen her bekannt. Wachstum, Rendite, Transparenz, Presseberichte, Geschäftsberichte, Dividenden sind hier Themen. Der Besuch einer Hauptversammlung kann interessant sein und eventuell sogar eine Bindung zwischen Anleger und Unternehmen herbeiführen oder verstärken.

Neben Aktien aus der ersten und zweiten Reihe gibt es auch Anteilscheine aus der dritten Reihe zu kaufen. So würde ich das bezeichnen und an meinen heutigen Gedanken hierzu möchte ich Sie gerne teilhaben lassen:

Die Investition in ein kleineres, unbekannteres oder vielleicht sogar neu gegründetes Unternehmen kann Chancen und Wachstumspotential eröffnen, was zu Rendite fürs Depot führt, oder im ungünstigen Fall aus finanzieller Sicht zum Desaster werden. Kleinere Anlagebeträge können freilich mit hochspekulativen Aktien, hier seien Pennystock-Aktien erwähnt, eventuell leichter verschmerzt werden als größere Geldsummen, falls sich das Investment negativ entwickelt, wobei die Höhe der Investitionssumme individuell als klein oder groß eingestuft werden kann.

