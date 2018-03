Alpnach (ots) - Die Schweizer Famo-Druck AG und die harder-online

GmbH aus Deutschland unterzeichneten kürzlich einen

Joint-Venture-Vertrag. Ziel der neu gegründeten harder-online Schweiz

GmbH ist der Vertrieb der kompletten Produktpalette des deutschen

Systemanbieters von Verpackungsmitteln in der Schweiz. Sitz der

Vertriebsgesellschaft ist Alpnach im Kanton Obwalden.



"Diese Kooperation ist ein Gewinn für beide Seiten und für uns

eine hervorragende Möglichkeit, die innovativen Verpackungsprodukte

von harder-online, wie Etiketten, Mehrlagenetiketten, Faltschachteln,

Versandkartons und Packungsbeilagen, noch besser im Schweizer Markt

zu positionieren", freuen sich die beiden Geschäftsführer der

harder-online Schweiz GmbH, Beat Vogel und Stefan Scalet, auf die

Zusammenarbeit.



Durch den gemeinsamen Vertrieb erhalten beide Produktionseinheiten

einen besseren Zugang zum Markt und können ihren Auftritt in der

Schweiz verstärken. Für die Alpnacher Druckexperten bedeutet dieser

Schritt den Sprung vom lokalen Direktdrucker in die Championsleague

der Schweizer Online-Druckereien.



"Uns geht es vor allem darum, dass die neue Vertriebsgesellschaft

den Schweizer Kunden einen Mehrwert bietet: Hochwertiger

Verpackungsmittel, zu preiswerten Konditionen. Unser Betrieb wurde

nach Nestlé auf HACCP zertifiziert und produziert somit auch nach

diesem Standard für die starke Schweizer Lebensmittelindustrie."



Alle Produkte der harder-online Schweiz GmbH sind ab sofort im

Schweizer Onlineshop www.Labelprint24.com erhältlich. Für den

Schweizer Markt steht ein kompetentes Fachberater-Team zur

persönlichen Kundenbetreuung zur Verfügung.





Kontakt:

Beat Vogel - GF harder-online Schweiz GmbH

Schulhausstraße 7 CH-6055 Alpnach

T +41 41 672 91 72

F +41 41 672 91 70

M +41 79 689 94 92

b.vogel@famo.ch