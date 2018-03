Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat zurückhaltend auf Forderungen nach einem höherem Druck der Politik auf die Autoindustrie in der Diesel-Krise reagiert. "Ich möchte im Dialog bleiben, wir reden aber von der deutschen Leitindustrie mit hunderttausenden von Arbeitsplätzen", sagte Scheuer am Freitag am Rande eines Termins in Niederbiegen bei Baienfurt (Baden-Württemberg). "Und wir reden auch davon, dass wir in den letzten Jahren erhebliche Reduzierungen bei den Schadstoffen und beim Verbrauch erzielt haben. Also wir müssen auch gucken, dass wir diese Diskussion in der Balance halten."

Scheuer sagte außerdem, es gebe noch keinen konkreten Termin für Gespräche mit der Autoindustrie. Er verwies darauf, dass die Begründung des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts zu Fahrverboten abgewartet werde. Das Gericht hatte Fahrverbote für Diesel für bessere Luft in Städten generell für zulässig erklärt.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hatte die Verantwortung der Autoindustrie betont. "Für mich gilt das Verursacherprinzip", sagte sie in ihrer ersten Rede im Bundestag. "Die Verursacher sind die Automobilhersteller - und genau die müssen sich ihrer Verantwortung auch stellen." In vielen Städten werden Schadstoff-Grenzwerte überschritten, Dieselautos sind eine Hauptursache.

Schulze hatte den Ministern für Verkehr, Wirtschaft und Justiz vorgeschlagen, bald mit der Autobranche über verpflichtende technische Nachrüstungen an Dieselautos zu sprechen. Beim ersten Dieselgipfel im vergangenen Sommer hatten die Autobauer Updates der Motorsoftware bei Dieselautos zugesagt. Hardware-Nachrüstungen lehnen sie unter anderem als teuer und ineffizient ab./kst/DP/fba

