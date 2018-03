ChemChina-Chef Ren Jianxin verkörpert den modernen chinesischen Manager - und bemüht auch mal Immanuel Kant, um seine Strategie zu erklären. Was hat ein solcher Unternehmer-Typ mit deutschen Konzernen vor?

Wenig erinnert bei Ren Jianxin an die chinesischen Apparatschiks, an jene Parteikader, die in abgedroschenen und immer gleichen Worthülsen brav die Arbeit der Führung der Kommunistischen Partei loben. Es gibt sie immer noch landauf landab in vielen der großen chinesischen Staatsunternehmen - Ren aber gehört sicherlich nicht dazu.

Der Chef des Chemiekonzerns ChemChina, Herr über 140.000 Mitarbeiter und einen Umsatz von mehr als 30 Milliarden Euro, verkörpert den modernen chinesischen Manager: weltgewandt, passables Englisch, souveräner Auftritt auf internationalem Parkett.

An einem frostigen Märzabend steht der 60-jährige Chinese auf einer Bühne im Münchner Luxushotel Bayerischer Hof. Scheinwerfer tauchen den Festsaal in blaues und violettes Licht. Ren Jianxin preist Deutschlands technologische Entwicklung, die Wissenschaftler des Landes und die Stärke der Wirtschaft. Als er seine Unternehmensstrategie erklärt, zitiert Ren den großen Philosophen Immanuel Kant: Jetzt, da er nun einmal diesen Weg eingeschlagen habe, sagt er, werde ihn nichts daran hindern, diesen Weg auch zu Ende zu gehen.

Der Weg, das ist für Ren auch die Übernahme des Münchner Maschinenbauers KraussMaffei, dessen 180-jähriges Bestehen er hier zusammen mit dem deutschen Management und lokaler Politprominenz feiert. Vor zwei Jahren hatte ChemChina das angeschlagene Münchner Unternehmen mit heute 1,4 Milliarden Euro Umsatz und 5000 Mitarbeitern mehrheitlich übernommen. Kaufpreis: eine knappe Milliarde Euro. KraussMaffei baut hauptsächlich Maschinen zur Herstellung von Spritzgussteilen.

Was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...