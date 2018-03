BERLIN (Dow Jones)--Belgien hat den geplanten Einstieg Chinas in das deutsche Stromnetz vereitelt. Statt des chinesischen Staatskonzerns SGCC stockt der belgische Mehrheitseigentümer Elia seinen Anteil am nordostdeutschen Höchstspannungsnetzbetreiber 50Hertz auf. Damit waren die Bemühungen der Bundesregierung erfolgreich, die dem Reich der Mitte keinen Zugriff auf kritische Infrastruktur erlauben will. Wirtschaftsstaatssekretär Matthias Machnig hatte dazu intensive Gespräche geführt.

Die Belgier machen nun von dem Vorkaufsrecht Gebrauch und erhöhen ihren Anteil von 60 auf 80 Prozent. Das Unternehmen zahlt dafür knapp 1 Milliarde Euro an den Investmentfonds IFM, der seinen Anteil halbiert. Nach Abschluss des Geschäfts soll die deutsche Tochterfirma vollständig konsolidiert werden. Das Geschäft mit Stromleitungen ist staatlich reguliert und bietet aktuell Renditen zwischen 7 und 9 Prozent. Diese sollen ab 2019 sinken.

