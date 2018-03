EU-Ratspräsident Donald Tusk erwartet weitere Sanktionen einzelner EU-Staaten gegen Russland. Deutschland will sich mit Frankreich abstimmen.

EU-Ratspräsident Donald Tusk erwartet im Fall des Giftanschlags im englischen Salisbury weitere Sanktionen einzelner EU-Staaten gegen Russland. "Ich rechne damit, dass eine Reihe von Mitgliedstaaten am Montag weitere Maßnahmen gegen Russland ergreifen wird", sagte Tusk am Freitag nach dem EU-Gipfel in Brüssel.

Wie viele Staaten aktiv werden könnten, ließ er offen: "Mehr als einer, aber ich glaube nicht, dass es die ganze Gruppe sein wird." Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der französische ...

