Der US-Dollar Index, der die Stärke des USD gegenüber seinen 6 wichtigsten Rivalen darstellt, ist zum Ende der Woche nicht in der Lage zu steigen und so bewegt er sich im Bereich des Wochentief und 89,50/40. US-Dollar am 4-Wochentief Der Greenback leidet unter der zunehmenden Risikoaversion der globalen Märkte, während sich die Anleger Sorgen um einen ...

