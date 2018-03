Der Handelsstreit zwischen EU und USA ist noch lange nicht vorbei. Die Verhandlungen dürften ungemütlich werden. Doch die EU gibt sich kämpferisch.

Eigentlich wollte Theresa May schon wieder zurück in London sein, aber Donald Trump hatte der britischen Premierministerin einen dicken Strich durch ihre Reisepläne gezogen. Die Macher des EU-Gipfels hatten für Freitag die Themen Eurozonen-Reform und Brexit-Strategie der 27 anderen Mitgliedsstaaten auf die Agenda gesetzt, Mays Anwesenheit war dafür nicht vorgesehen.

Die Entscheidung des US-Präsidenten über Ausnahmen von den Stahl- und Aluminiumzöllen brachte die Tagesordnung aber gehörig durcheinander. Die Staats- und Regierungschefs wollten erst die schriftliche Fassung der Entscheidung Trumps abwarten, bevor sie darauf reagierten - zu schwammig waren die Worte des Präsidenten am Donnerstagnachmittag gewesen. Die siebenseitige Schriftfassung aber traf erst in der Nacht auf Freitag ein.

Also berieten Kanzlerin Angela Merkel und ihre Kollegen am Morgen noch einmal über Europas Antwort. Und zwar mit May: "Ich bin hier geblieben, weil die Stahlindustrie extrem wichtig ist für die Arbeitsplätze", sagte sie.

Die gemeinsame Erklärung, die die 28 anschließend verabschiedeten, machte deutlich: Allzu groß ist die Erleichterung nicht, dass Trump ...

