Gemeinsam mit den Istallateuren von ISM Energy und dem Modulbauer Hanwha Q-Cells richten sich die Stadtwerke mit dem neuen Angebot an Hausbesitzer sowie kleine und mittlere Unternehmen. Die drei Partner arbeiten bereits seit vergangenem Jahr bei Mieterstromprojekten zusammen.Die Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen bieten ab sofort gemeinsam mit der ISM Energy und Hanwha Q-Cells ein "Contracting für Solaranlagen" an. Die Stadtwerke treten dabei als Vertragspartner und Stromlieferant auf, ISM Energy plant und baut die Solaranlage und Hanwha Q-Cells liefert die Photovoltaik-Module, wie die Unternehmen am ...

