Dies erklärte die Signa am Freitagnachmittag nach anhaltenden Medienspekulationen eines angeblich gesteigerten Interesses von Benko an der S Immo.Derzeit halte man keine Aktien an der S Immo - und ob die Signa Holding GmbH ihre seit Dezember bekannte Option auf den Erwerb von 21,86 Prozent an der S Immo ausüben werde, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...