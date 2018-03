Frankfurt - In der US-Hauptstadt sind derzeit nicht nur die Handelskrieger am Werk, auch in der Geld- und Fiskalpolitik tut sich einiges, so die Analysten der Helaba.In der Nacht vom 22. zum 23. März habe der Kongress einen Haushalt für den Rest des Fiskaljahres 2018 verabschiedet, was einen erneuten "government shutdown" verhindere. Zwar habe es schon vor einigen Wochen eine grundsätzliche parteienübergreifende Einigung über das Haushaltsvolumen in den Fiskaljahren 2018 und 2019 gegeben. Die Tendenz, sachfremde Beschlüsse (z.B. zum Thema Einwanderung oder Waffenrecht) in das Haushaltsgesetz zu packen, habe aber eine Mehrheit im Kongress bis zuletzt in Frage gestellt. Zudem habe das FOMC erstmals unter neuer Leitung getagt - setze Jerome Powell neue Akzente?

