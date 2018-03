Liebe Leser,

Facebook musste zuletzt schlechte Nachrichten verkraften. Es kam zu einem Datendiebstahl gigantischen Ausmaßes. Der US-Wahlkampf soll auf diese Weise ebenfalls beeinflusst worden sein. Aber: Die Aktie selbst hat darunter zumindest kaum gelitten. Sie zeigt eine hohe innere Stärke, meinen jedenfalls die Chartanalysten. Damit bietet der Wert in zwei Hinsichten tolle Chancen mit Kurspotenzialen in Höhe von über 10 %. Konkret: Die Aktie ist formal in einem sehr langfristigen Aufwärtstrend ... (Frank Holbaum)

