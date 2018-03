Bern (ots) - Die Verbandsleitung von hotelleriesuisse stellt sich

gegen die «Vollgeld»-Initiative. Damit setzt sie ein Zeichen gegen

eine Kreditklemme für die Schweizer Hotellerie und gegen einen

weiteren Investitionsabbau.



Die Volksinitiative «Für krisensicheres Geld: Geldschöpfung allein

durch die Nationalbank», kurz: «Vollgeld»-Initiative, hätte

gravierende Auswirkungen auf das Schweizer Finanzsystem. Vollgeld

würde den Banken verbieten, mit dem Geld auf Zahlungskonten zu

arbeiten. Das würde Finanzdienstleistungen, Hypotheken und Kredite

verteuern. Die Folge wäre eine Kreditklemme für die KMU, aber auch

für potenzielle Immobilienbesitzer. Damit würden auch benötigte

Kredite für die Hotellerie noch schwieriger zu bekommen sein oder

sogar verunmöglicht werden. Sinkende Investitionen wären die Folge.

Dies ist vor dem Hintergrund eines Investitionsrückstands in der

Ho-tellerie und einem starken internationalen Wettbewerb umso

dramatischer. Ausserdem ist davon auszugehen, dass die Banken ihre

fehlenden Finanzierungsmöglichkeiten durch zusätzliche Gebühren und

steigende Hypothekarzinsen auf ihre Kunden abwälzen, was auch die

Hotellerie zusätzlich belasten würde. Weiter kann eine Bank vor Ort,

mit der oft eine langjährige Geschäftsbeziehung besteht, besser

einschätzen, ob eine Kreditvergabe gerechtfertigt ist, als die

Zentralbank in Bern. Aus all diesen Gründen hat die Verbandsleitung

von hotelleriesuisse für die Abstimmung vom 10. Juni 2018 einstimmig

die Nein-Parole beschlossen.



Originaltext: hotelleriesuisse

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100004113

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100004113.rss2



Kontakt:

hotelleriesuisse

Armin Hartlieb

Projektleiter Wirtschaftspolitik

Telefon 031 370 42 08, armin.hartlieb@hotelleriesuisse.ch