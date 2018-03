Die Deutsche Wohnen, zweitgrößter Wohnimmobilienkonzern in Deutschland, hat am Freitag ein ganz starkes Zahlenpaket vorgelegt. Ertragszahlen, Dividende, Ausblick - alles passt! Die Aktie des MDAX-Konzerns ist deshalb auch eine der wenigen, die sich gegen den negativen Gesamttrend stellt. Das geht aber schon eine ganze Weile so.

