Frankfurt am Main - Der Euro hat am Freitag von einer breit angelegten Schwäche des US-Dollar profitiert. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,2354 Dollar und damit etwa einen halben Cent mehr als im asiatischen Handel.

Auch gegenüber dem Schweizer Franken hat der Euro am Freitag zugelegt. Die Gemeinschaftswährung geht am späten Nachmittag bei 1,1694 CHF um. Der US-Dollar erzielte zum Franken ebenfalls Gewinne. Er kostet am Freitag-Nachmittag 0,9466 CHF, bleibt damit aber klar unter der Marke von 0,95.

Der amerikanische Dollar wurde vor dem Wochenende durch mehrere Entwicklungen ...

