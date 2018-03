Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron haben sich hinter die Einschätzung der britischen Premierministerin Theresa May gestellt, dass Russland verantwortlich für den jüngsten Giftgasanschlag auf einen russischen Ex-Spion sein dürfte, und Strafmaßnahmen gegen das Land angekündigt. Es gebe "keine andere plausible Erklärung", sagte Merkel bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Macron nach dem EU-Gipfel in Brüssel. Dort hatte May die britischen Erkenntnisse in dem Fall vorgestellt.

Deutschland und Frankreich würden zusammen mit anderen Ländern "weitere Maßnahmen beraten und dann auch entscheiden", sagte die Kanzlerin. Man sei sich einige gewesen, "dass solche Reaktionen zusätzlich zum Rückrufen des Botschafters noch notwendig sind". Die EU-Länder wollten sich in ihren Reaktionen koordinieren. Zuvor war wegen des Anschlags auf den früheren Agenten Sergej Skripal in der Stadt Salisbury der EU-Botschafter aus Moskau zurückbeordert worden.

Macron kündigte eine europäische Reaktion in den nächsten Tagen an. May habe bei einem Treffen mit Merkel und ihm Beweise für die russische Urheberschaft des Anschlags vorgelegt. "Wir betrachten das als Anschlag auf die europäische Sicherheit und Souveränität", sagte Macron. Dies erfordere eine "koordinierte und entschlossene Reaktion" der EU und ihrer Mitgliedstaaten.

